Уперше на паркеті "Танців": Кароль злилася в чуттєвій румбі з Саніною

Незмінна ведуча телешоу "Танці з зірками" Тіна Кароль уперше за всі роки вийшла на паркет.

Таким чином вона підтримала свою колегу Юлію Саніну та її партнера Дмитра Жука, злившись із ними у румбі.

Для свого сенсаційного виходу на паркет Тіна обрала сукню від Frolov

Як повідомляє "ТСН", Тіну неодноразово вмовляли взяти участь у проєкті, але поки вона не погодилася, зате станцювала втрьох із півфіналістами.

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"Танець німий мовою людською, але красномовний мовою тіла. Він розповів вчора історію про пристрасті, ревнощі, любов і фемінізм. Нехай наша пристрасть до життя, як і до танцю, призведе до перемоги у всьому! ", - написала Кароль у своєму Instagram.

Зустрічайте! Вперше на паркеті "Танців з зірками" Тіна Кароль

Виступ зіркового тріо оцінили у максимальні 40 балів. А Влад Яма відзначив танцювальну майстерність Кароль, зазначивши, що не чесно так гарно танцювати.

Кароль виконала кілька складних комбінацій

Як відомо, у Саніної та Кароль є спільний кліп на пісню "Вільна"

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Фото пресслужби