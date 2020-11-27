"Давай нам будет пофиг": розкута бізнеследі Камалія станцювала на офісному столі. ВІДЕО

Співачка Камалія представила кліп на свою нову композицію "Кофе" (яку правильнішу було би назвати "Пофіг", адже це слово в ній лунає значно частіше).

Артистка втілила образ зухвалої бізнеследі, яка зриває роботу всьому офісу запальними танцями.

"Така ось оригінальна шефиня, готова послати всі проблеми до біса - і пуститися в танці!", - описала свою героїню Камалія.

"Леді-бос" Камалія гайнула в танок у новому кліпі

Режисеркою кліпу стала Інна Грабар, а знімали його в одному з бізнес-центрів столиці та у кав'ярні, яку нещодавно відкрила співачка.

А у вашому офісі як відбуваються планірки?

Зі слів Камалії, лейтмотив кліпу - все, що не робиться, робиться на краще.

"... Незважаючи на жодні обставини, в усьому й завжди пріоритетом має бути гарний настрій і легке "недавляче" ставлення! Думайте про хороше, не сприймайте все близько до серця. Наші думки матеріальні: внутрішнім позитивом ми притягуємо позитив", - порадила артистка.

"Давай нам будет пофиг!"

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Нагадаємо, Камалія та її родина нещодавно побороли COVID-19.