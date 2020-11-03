"Перемогла електронне обладнання": як Камалію у Німеччині після ковіду перевіряли

Камалія разом із чоловіком у Німеччині зробили обстеження свого організму після коронавірусу. І співачка виклала відео того, як це відбувається.

Спочатку вона пройшла так званий вегетативний тест, а потім і перевірку легень.

Судячи з відео, Камалія здорова та навіть "перемогла електронний прилад своєю енергією".

Вегетативный тест после КОВИДа. Posted by Kamaliya Zahoor on Tuesday, November 3, 2020

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Проверка лёгких Posted by Kamaliya Zahoor on Tuesday, November 3, 2020

Про результати перевірки Захура Камалія поки не повідомляла. Як відомо, саме він перехворів найважче зі всієї родини.