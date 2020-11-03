"Перемогла електронне обладнання": як Камалію у Німеччині після ковіду перевіряли

Камалія разом із чоловіком у Німеччині зробили обстеження свого організму після коронавірусу. І співачка виклала відео того, як це відбувається.

Спочатку вона пройшла так званий вегетативний тест, а потім і перевірку легень.

Судячи з відео, Камалія здорова та навіть "перемогла електронний прилад своєю енергією".

Вегетативный тест после КОВИДа. Posted by Kamaliya Zahoor on Tuesday, November 3, 2020

Проверка лёгких Posted by Kamaliya Zahoor on Tuesday, November 3, 2020

Про результати перевірки Захура Камалія поки не повідомляла. Як відомо, саме він перехворів найважче зі всієї родини.