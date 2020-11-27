При свічках в "Оранжереї": Вакарчук представив першу пісню й атмосферне ВІДЕО свого нового проєкту

Музикант Святослав Вакарчук презентував першу композицію зі свого нового проєкту "Оранжерея" та відеокліп на неї. Пісня має назву "Знову".

Режисером відео став молодий режисер Олександр Коршак, а одним із продюсерів - донька Вакарчука, Діана Фонарьова. Зйомки відбувалися в оранжереї у столичному національному комплексі "Експоцентр" ВДНГ.

"Оранжерея" - це і місце зйомки, і назва проєкту. За задумом Вакарчука, до нього увійдуть пісні, написані для майбутнього альбому "ОЕ", та вже відомі композиції, які отримують нове, затишне звучання фото вікторії квітки

"Ми записали її ще в роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля, тому що вони записані з двома гітаристами, які не є гітаристами. Справа у тому, що наш бас-гітарист Денис і клавішник Мілош взяли не свої інструменти: вони зіграли на акустичних гітарах, а я ж зіграв на фортепіано. Ми відчули, що в цьому є певна енергія, варта бути записаною в окремому проекті", - поділився Святослав.

Святослав трохи нагадує героя "Гострих козирків"

"Вбий в собі вину і зупинись, не варто проливати зайву кров заради мрій про п’єдестал. З нову..." - це рядок із пісні

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