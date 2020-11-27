При свічках в "Оранжереї": Вакарчук представив першу пісню й атмосферне ВІДЕО свого нового проєкту
Музикант Святослав Вакарчук презентував першу композицію зі свого нового проєкту "Оранжерея" та відеокліп на неї. Пісня має назву "Знову".
Режисером відео став молодий режисер Олександр Коршак, а одним із продюсерів - донька Вакарчука, Діана Фонарьова. Зйомки відбувалися в оранжереї у столичному національному комплексі "Експоцентр" ВДНГ.
"Ми записали її ще в роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля, тому що вони записані з двома гітаристами, які не є гітаристами. Справа у тому, що наш бас-гітарист Денис і клавішник Мілош взяли не свої інструменти: вони зіграли на акустичних гітарах, а я ж зіграв на фортепіано. Ми відчули, що в цьому є певна енергія, варта бути записаною в окремому проекті", - поділився Святослав.
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