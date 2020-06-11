Вакарчук оголосив, що складає депутатський мандат

Колишній очільник партії "Голос" та незмінний лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив розпрощатися з депутатством. Він заявив, що складає мандат.

Це сталося під час брифінгу, повідомляє "Українська правда".

"Сьогодні зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України", - сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук уже вдруге йде з депутатів фото з instagram вакарчука

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Музикант зазначив, що вважає свою місію частково виконаною. Мовляв, він привів прекрасну фракцію у парламент: нових професійних порядних людей. Однак тепер її завершено. В його подальших планах – освітній проєкт.

Він поскаржився також, що на нього "персонально ллють лайно та дискредитують". За його словам це і "вороги України", і "корупціонери, які хочуть поставити його в один ряд із собою", і так звані "товариші, яким здається, що "Голос" хоче присвоїти собі звання найбільших українських патріотів у парламенті". І все це почалося після того, як Вакарчуку, мовляв, приписали президентські амбіції.

Як відомо, Вакарчук уже вдруге складає мандат. Він був депутатом у 2007-2008-му, але пішов із політики через свої принципи.