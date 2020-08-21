Вакарчук розповів про головний секрет багаторічного шлюбу та "секс" із глядачем

Колишній нардеп та незмінний лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розказав, що він вважає найголовнішим у стосунках із коханою людиною та зі своїми глядачами.

Про це артист, котрий зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою разом уже 20 років, поговорив у програмі "Ранок з Україною".

"Довгі стосунки мають одну головну річ – повагу. Повагу людини, з якою ти поруч", - підкреслив Святослав.

Що ж до стосунків артиста з глядачем, то Вакарчук вважає, що вони неодмінно мають бути чесними.

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"Мені здається, якщо ти чесний і те, що ти даєш людям, ти можеш це донести, в тебе є професійність, в тебе є досвід, в тебе є енергія, то люди відповідають взаємністю, а далі це вже

обмін енергією і питання техніки, що називається. Справжній видатний концерт, коли артист з глядачем – це фактично як не фізична форма сексу", - поділився він.

До слова, Вакарчук, який нещодавно хвалився тим, як накачав ноги в Карпатах, проходячи по 15-20 кілометрів щодня, розповів і про свій спортивний режим.

"У першу чергу – це йога, а також – біг, баскетбол і бадмінтон. Коли ввели обмеження карантину, то заборонили займатись спортом в парку, але бігати не заборонили. Я взяв із собою маску і бігав кругами навколо парку, щоб не порушувати правила", - пояснив він.

Нагадаємо, Вакарчук, хоч і дотримується здорового способу життя, не відмовляється повністю від алкоголю. Але він ніколи не дозволяв собі напиватися.

Фото з Instagram Вакарчука та "ОЕ"

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