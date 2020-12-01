"НеАнгел" Віка з мамою попозували в бікіні на тлі дубайських хмарочосів

Співачка Вікторія Сміюха поєднала роботу і відпочинок, та ще й маму з собою прихопила.

У складі дуету "НеАнгели" Віка виступила в Дубаї і заразом позасмагала на пляжі та попзувала в купальнику.

Причому мама артистки склала доньці компанію і сфотографувалася в бікіні разом із нею.

Дівчата викликали захоплення в Instagram, бо обидві перебувають у чудовій формі.

"Тепер зрозуміло, в кого Віка така красуня", - пишуть фолловери співачки

Як то кажуть, яблуко від яблуні

А ввечері Віка і Слава розважали гостей Дубая

Нагадаємо, нещодавно в Дубаї виступала Оля Полякова разом із Філіпом Кіркоровим.

Фото з Instagram