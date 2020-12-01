"НеАнгел" Віка з мамою попозували в бікіні на тлі дубайських хмарочосів
1 грудня 2020, 11:55
Співачка Вікторія Сміюха поєднала роботу і відпочинок, та ще й маму з собою прихопила.
У складі дуету "НеАнгели" Віка виступила в Дубаї і заразом позасмагала на пляжі та попзувала в купальнику.
Причому мама артистки склала доньці компанію і сфотографувалася в бікіні разом із нею.
Дівчата викликали захоплення в Instagram, бо обидві перебувають у чудовій формі.
Нагадаємо, нещодавно в Дубаї виступала Оля Полякова разом із Філіпом Кіркоровим.
Фото з Instagram
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