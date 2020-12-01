"НеАнгел" Віка з мамою попозували в бікіні на тлі дубайських хмарочосів

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:55

Співачка Вікторія Сміюха поєднала роботу і відпочинок, та ще й маму з собою прихопила.

У складі дуету "НеАнгели" Віка виступила в Дубаї і заразом позасмагала на пляжі та попзувала в купальнику.  

Причому мама артистки склала доньці компанію і сфотографувалася в бікіні разом із нею.

Дівчата викликали захоплення в Instagram, бо обидві перебувають у чудовій формі.

 
"Тепер зрозуміло, в кого Віка така красуня", - пишуть фолловери співачки 
 
Вікторію хлібом не годуй - лише дай попозувати в купальнику 
 
Як то кажуть, яблуко від яблуні 
 
 
А ввечері Віка і Слава розважали гостей Дубая
 

Нагадаємо, нещодавно в Дубаї виступала Оля Полякова разом із Філіпом Кіркоровим. 

Фото з Instagram


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