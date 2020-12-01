"Соковитіша за грушу" Астаф’єва показалася у ніжному бікіні
Вівторок, 1 грудня 2020, 17:00
Модель і співачка Даша Астаф'єва потішила своїх підписників традиційними фото в купальнику.
Під час свого відпочинку у Домнікані вона не лише опанувала дошку, а й попозувала у ніжно-блакитному бікіні на тлі зеленого листя.
"Соковитіша за грушу", - написав один із коментаторів Даші. "Даша вже не та", - написав інший, і співачка одразу відправила його в бан.
Фото з Instagram
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