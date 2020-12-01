"Соковитіша за грушу" Астаф’єва показалася у ніжному бікіні

Модель і співачка Даша Астаф'єва потішила своїх підписників традиційними фото в купальнику.

Під час свого відпочинку у Домнікані вона не лише опанувала дошку, а й попозувала у ніжно-блакитному бікіні на тлі зеленого листя.

"Соковитіша за грушу", - написав один із коментаторів Даші. "Даша вже не та", - написав інший, і співачка одразу відправила його в бан.

Хоч щось у цьому світі стабільне

Давненько Даша не показувала тіло

"Богиня", "божественна", "ідеальна", "зрілий плод екзотичного дерева", - фантазія фолловерів Даші поки що тримається у рамках пристойності

Фото з Instagram