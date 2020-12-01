"Соковитіша за грушу" Астаф’єва показалася у ніжному бікіні

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:00

Модель і співачка Даша Астаф'єва потішила своїх підписників традиційними фото в купальнику. 

Під час свого відпочинку у Домнікані вона не лише опанувала дошку, а й попозувала у ніжно-блакитному бікіні на тлі зеленого листя. 

"Соковитіша за грушу", - написав один із коментаторів Даші. "Даша вже не та", - написав інший, і співачка одразу відправила його в бан. 

 
Хоч щось у цьому світі стабільне 
 
Давненько Даша не показувала тіло 
 
"Богиня", "божественна", "ідеальна", "зрілий плод екзотичного дерева", - фантазія фолловерів Даші поки що тримається у рамках пристойності

Фото з Instagram


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