Дві білочки: Марченко з невісткою прикрасили ялинку та заселфилися у гілках
7 грудня 2020, 09:51
Дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко з головою поринула у новорічний настрій. Разом зі своєю невісткою Катериною вона прикрасила оселю та величезну ялинку до свят.
Марченко виклала відео того, як вона, стоячи на драбині, вдягала іграшки на гілочки під музику, а потім бавилася з котом на підлозі.
А Катерина показала, як вони з "найкращою свекрухою" робили селфі.
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Нагадаємо, у жовтні старший син Марченко від першого шлюбу, Богдан відгуляв пишне весілля, на якому співав Олег Винник.
Фото з Instagram
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