Дві білочки: Марченко з невісткою прикрасили ялинку та заселфилися у гілках

Дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко з головою поринула у новорічний настрій. Разом зі своєю невісткою Катериною вона прикрасила оселю та величезну ялинку до свят.

Марченко виклала відео того, як вона, стоячи на драбині, вдягала іграшки на гілочки під музику, а потім бавилася з котом на підлозі.

А Катерина показала, як вони з "найкращою свекрухою" робили селфі.

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"Дві білки серед новорічної краси. У мене найкраща в світі свекруха. Адже завдяки їй у мене є найкращий в світі чоловік", - підписала фото Катерина

Катя активно веде Instagram і позиціонує себе як фотографку, модель і візажистку

А ще у неї є сестра-близнючка

Нагадаємо, у жовтні старший син Марченко від першого шлюбу, Богдан відгуляв пишне весілля, на якому співав Олег Винник.

Фото з Instagram