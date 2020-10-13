Новоспечена невістка Марченко показала кадри зі свого весілля з пасинком Медведчука

Вівторок, 13 жовтня 2020, 12:09

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко отримала новий статус: тепер вона свекруха.

10-го жовтня син зірки від першого шлюбу, 23-річний Богдан зіграв у Києві пишне весілля зі своєю обраницею, яка зветься Катериною.

Фото та відео з торжества молодиця поділилася в соцмережі.

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10.10.2020 Екатерина и Богдан #Марченко 🥰

Допис, поширений katia (@90_katerina_60) 11 Жов 2020 р. о 2:33 PDT

 
23-річний Богдан Марченко одружився
 
Новоспечена невістка Оксани ділилася відео в сторіз
 
Потилиця Віктора Медведчука теж потрапила в кадр
 

Співав на весіллі Марченків, схоже, сам Олег Винник, котрий дуже вчасно встиг одужати від коронавірусу.

 
Заздріть, вовчиці! Це Олег із дружкою, сестрою нареченої
фото з instgaram 

До слова, дівич-вечір в Каті був дуже колоритним.

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Допис, поширений katia (@90_katerina_60) 26 Вер 2020 р. о 6:47 PDT

Схоже, заручилися голуб'ята лише в вересні, а до весілля підготувалися за лічені тижні.

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Допис, поширений katia (@90_katerina_60) 7 Вер 2020 р. о 3:21 PDT

Катерина активно веде Instagram, позиціонуючи себе як фотографку, модель і візажистку. Судячи зі світлин, які постила кралечка, до шлюбу вони з Богданом зустрічалися не менше п'яти років, разом подорожували, зокрема відвідували Париж та Ростовську область.

 
 
 
Богдан у Instagram Каті присутній із 2015-го року
 
 
Свекруха та невістка
 
 
Як і Оксана, Катерина любить спорт
 
Невістка Марченко - модель, фотографка та візажистка
 

Як відомо, від Медведчука в Марченко є донька Дарина, похресниця Володимира Путіна.

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