Новоспечена невістка Марченко показала кадри зі свого весілля з пасинком Медведчука
Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко отримала новий статус: тепер вона свекруха.
10-го жовтня син зірки від першого шлюбу, 23-річний Богдан зіграв у Києві пишне весілля зі своєю обраницею. Новоспечена невістка Оксани Марченко зветься Катериною.
Фото та відео з торжества молодиця поділилася в соцмережі.
Співав на весіллі Марченків, схоже, сам Олег Винник, котрий дуже вчасно встиг одужати від коронавірусу.
До слова, дівич-вечір в невістки Марченко був дуже колоритним.
Схоже, заручилися голуб'ята лише в вересні, а до весілля підготувалися за лічені тижні.
Катерина активно веде Instagram, позиціонуючи себе як фотографку, модель і візажистку. Судячи зі світлин, які постила кралечка, до шлюбу вони з пасинком Медведчука зустрічалися не менше п'яти років, разом подорожували, зокрема відвідували Париж та Ростовську область.
Як відомо, від Медведчука в Марченко є донька Дарина, похресниця Володимира Путіна.