"Мій найдорожчий скарб": невістка Марченко через місяць після весілля показала ніжні ФОТО з коханим
11 листопада 2020, 10:35
Богдан Марченко, син телеведучої Оксани Марченко та пасинок політика Віктора Медведчука уже місяць як офіційно є одруженим чоловіком. Із цією невеликою, але все ж романтичною датою його в мережі привітала дружина Катерина.
Вона поділилася небаченими фото з весілля.
"Іще вчора наречений та наречена... і ось, пролетів місяць, як ти - мій законний чоловік, а я - твоя дружина... Ти - мій найдорожчий скарб і найобожнюваніший чоловік! Кохаю тебе та бажаю нам великого світлого майбутнього", - написала молодиця.
Нагадаємо, Богдан та Катерина разом уже декілька років. Обраниця Марченка - фотографка, візажистка та модель.
Приєднуйтесь до дискусії