"Мій найдорожчий скарб": невістка Марченко через місяць після весілля показала ніжні ФОТО з коханим

Богдан Марченко, син телеведучої Оксани Марченко та пасинок політика Віктора Медведчука уже місяць як офіційно є одруженим чоловіком. Із цією невеликою, але все ж романтичною датою його в мережі привітала дружина Катерина.

Вона поділилася небаченими фото з весілля.

Катерина та Богдан заручилися в вересні, а побралися вже у жовтні фото з instagram

"Іще вчора наречений та наречена... і ось, пролетів місяць, як ти - мій законний чоловік, а я - твоя дружина... Ти - мій найдорожчий скарб і найобожнюваніший чоловік! Кохаю тебе та бажаю нам великого світлого майбутнього", - написала молодиця.

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Синові Марченко 23 роки

Нагадаємо, Богдан та Катерина разом уже декілька років. Обраниця Марченка - фотографка, візажистка та модель.