Сумська оголосила ім’я онука та розказала, на кого він схожий
Понеділок, 14 грудня 2020, 10:09
Актриса Ольга Сумська ще в квітні стала бабусею вдруге. У її старшої доньки, Тоні Паперної та російського актора Володимира Яглича народився син.
Але ім’я хлопчика досі не оголошували. І ось в програмі "Світське життя" зіркова бабця Оля нарешті розказала, як же назвали першого хлопчика у родині.
"Ти дивишся на це янголя і думаєш "нарешті, Господь подарував хлопчика". Все склалося, як бажалося", - зазначила Сумська.
"Хлопчик схожий на них обох. І Євочка, і Данило схожі на своїх батьків, тим більше, що Тоня і Володимир самі схожі між собою", - розказала актриса.
До речі, малюк цілий місяц жив без імені, бо батьки ніяк не могли вибрати.
Фото з Instagram
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