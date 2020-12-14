Сумська оголосила ім’я онука та розказала, на кого він схожий

Актриса Ольга Сумська ще в квітні стала бабусею вдруге. У її старшої доньки, Тоні Паперної та російського актора Володимира Яглича народився син.

Але ім’я хлопчика досі не оголошували. І ось в програмі "Світське життя" зіркова бабця Оля нарешті розказала, як же назвали першого хлопчика у родині.

"Ти дивишся на це янголя і думаєш "нарешті, Господь подарував хлопчика". Все склалося, як бажалося", - зазначила Сумська.

Усі новини про московське життя Тоні ми дізнаємося від її зіркової мами Ольги

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"Хлопчик схожий на них обох. І Євочка, і Данило схожі на своїх батьків, тим більше, що Тоня і Володимир самі схожі між собою", - розказала актриса.

До речі, малюк цілий місяц жив без імені, бо батьки ніяк не могли вибрати.

Фото з Instagram