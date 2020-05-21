Сумська розказала про 1-місячного онука, якому ще не дали ім’я

Уже минув місяць відтоді, як старша донька актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна стала мамою вдруге.

І хоча Тоня досі не повідомила стать малюка, її зіркова мама підтвердила, що це таки хлопчик.

Але от як його звати, поки невідомо, адже батьки ще не вибрали ім’я. Про це Сумська розказала в інтерв’ю телеканалу "Україна".

"Баба Оля власною персоною. Це найбільше щастя, яке можна уявити, всім раджу відчути на повну ці емоції. Тонечка мені зателефонувала прямо з пологового – народила і тільки їй вручили дитятко, вона мені одразу подзвонила", - поділилася Ольга.

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Тоня одразу після пологів зателефонувала мамі розказати, що народила сина

"А в мене сльози котяться від цих шалених емоцій, тому що нарешті хлопчик народився. У нас же суцільний матріархат – і ось з’явився мужчина", – додала двічі бабуся.

Попри те, що хлопчику вже рівно місяць, батьки досі не придумали йому ім’я.

"Вони ще думають. Моя онука називає його "мальчик". Ще вагаються, як назвати", – зізналась артистка.

Дочку Володимир з Антоніною назвали Євою, а з сином досі не визначилися

Нагадаємо, нещодавно Паперна показувала, як її дворічна донька готує морозиво.