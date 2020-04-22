Сумську зробили двічі бабусею

Акторку Ольгу Сумську вже можна вітати з почесним званням двічі бабусі.

Старша донька зірки Антоніна Паперна вдруге народила від свого цивільного чоловіка, російського актора Володимира Яглича.

Офіційно про поповнення в зірковій родині поки не оголосили, натомість Яглич у своєму Instagram запостив відомий кадр із мультика "Король-лев". Після цього на новоспеченого татка посипалися привітання.

Відреагувала на допис і пані Ольга, а згодом підтвердила радісну новину в коментарі ТаблоID.

Нагадаємо, про другу вагітність 29-річна Тоня оголосила в січні. Як відомо, в неї з Володимиром є 2-річна донька Єва.

Антоніна стала мамою вдруге. Цікаво, хлопчик чи дівчинка?

Фото з Instagram Паперної та її цивільного чоловіка

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