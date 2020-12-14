Зібров із дочкою та охоронницею попозував для зоологічного глянцю

Співак Павло Зібров потрапив на обкладинку глянцю завдяки своїй улюблениці, німецькій вівчарці Габі.

Разом із нею та з донькою Діаною артист знявся для новорічного номеру журналу "Зоодруг".

Фото Павло Миколайович поділився в Instagram.

Павло Зібров та його кошлата улюблениця прикрасили обкладинку глянцю фото з instagram зіброва

Красуню звати Габі

Діану Зіброву теж залучили до фотосесії

Жоден чужинець не пройде

Нагадаємо, кілька років тому Зібров розповів, як він іноді кличе свою собаку, і чому вона вважає його жлобом.

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