Зібров із дочкою та охоронницею попозував для зоологічного глянцю
14 грудня 2020, 17:00
Співак Павло Зібров потрапив на обкладинку глянцю завдяки своїй улюблениці, німецькій вівчарці Габі.
Разом із нею та з донькою Діаною артист знявся для новорічного номеру журналу "Зоодруг".
Фото Павло Миколайович поділився в Instagram.
Нагадаємо, кілька років тому Зібров розповів, як він іноді кличе свою собаку, і чому вона вважає його жлобом.
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