"Хороша дівчинка" Maruv знялася в гіпюрі коло ялинки та епатувала росіян стегнами в сіточці

Співачка Maruv уже готується до новорічних свят та чекає на Санту. Артистка вважає, що цього року була хорошою дівчинкою і заслужила на подарунки.

Про це вона заявила у своєму Instagram, виклавши фото себе в гіпюрі коло прикрашеної ялинки.

"Наближаються Різдво та Новий рік. Я була хорошою дівчинкою та чекаю на подарунки від Санти", - кокетливо написала Аня (як насправді звуть співачку)

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Але дехто міг би не погодитися з тим, що Maruv була цього року хорошою дівчинкою. Адже вона стала зірковою тренеркою російського телешоу на телеканалі НТВ.

І тепер кожного етеру розкута українка епатує росіян своїми відвертими вбраннями, основою яких зазвичай є труси та колготки в сіточку або латексні панчохи.

Композитору Віктору Дробишу (праворуч) явно подобаються витівки Maruv

Коментатори уже обурюються з приводу трусів Maruv

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