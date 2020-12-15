"Хороша дівчинка" Maruv знялася в гіпюрі коло ялинки та епатувала росіян стегнами в сіточці
Співачка Maruv уже готується до новорічних свят та чекає на Санту. Артистка вважає, що цього року була хорошою дівчинкою і заслужила на подарунки.
Про це вона заявила у своєму Instagram, виклавши фото себе в гіпюрі коло прикрашеної ялинки.
Але дехто міг би не погодитися з тим, що Maruv була цього року хорошою дівчинкою. Адже вона стала зірковою тренеркою російського телешоу на телеканалі НТВ.
І тепер кожного етеру розкута українка епатує росіян своїми відвертими вбраннями, основою яких зазвичай є труси та колготки в сіточку або латексні панчохи.
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