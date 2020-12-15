Лорак у махровому халаті закликала дівчат фарбувати вії

Співачка Ані Лорак, як колись і її колега Тіна Кароль, закликала дівчат фарбувати очі, щоби дарувати світу красу.

Свої слова Кароліна проілюструвала селфі, на якому вона не просто з нафарбованими очима, і й із накладними віями.

Тобто, на думку Лорак, із ненафарбованими віями красу дарувати не можна?

А днями Лорак у мережі хизувалася черговим (13-м) російським "Золотым граммофоном". Причому отримувала вона його у повністю золотому вбранні.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Нагадаємо, восени Кароліна у ТаблоID-бліц розказала про свої страхи та щасливі моменти.

Фото з Instagram