Лорак у махровому халаті закликала дівчат фарбувати вії
15 грудня 2020, 13:00
Співачка Ані Лорак, як колись і її колега Тіна Кароль, закликала дівчат фарбувати очі, щоби дарувати світу красу.
Свої слова Кароліна проілюструвала селфі, на якому вона не просто з нафарбованими очима, і й із накладними віями.
А днями Лорак у мережі хизувалася черговим (13-м) російським "Золотым граммофоном". Причому отримувала вона його у повністю золотому вбранні.
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Нагадаємо, восени Кароліна у ТаблоID-бліц розказала про свої страхи та щасливі моменти.
Фото з Instagram
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