Кохання, темрява та зрада: Ані Лорак у ТаблоID-бліц розказала про найважливіше

Співачка Ані Лорак у свої 42 роки пережила зраду, розлучення, смерть брата, народження дитини та ще багато різних щасливих і важких моментів.

Чого вона боїться, без чого не може жити, та що вважає своїм найбільшим досягненням - Кароліна розказала у бліц-інтерв’ю ТаблоID.

фото надані пресслужбою

– Коли ви були найщасливішою?

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– Сьогодні.

– Ваш найбільший страх?

– Темрява.

– Можете назвати найбільш ранній спогад про себе?

– Мені чотири роки, і я вперше співаю з моїм старшим братом, який акомпанував мені на гітарі.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– В такі миті, коли згадала, що забула сказати "дякую", або привітати дорогу мені людину з Днем народження, наприклад. Нема можливості перемотати час, але іноді краще пізно, ніж ніколи.

– Що вам найбільше подобається в своїй зовнішності? І що не подобається?

– Все. Нічого (сміється).

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Мого брата.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Елізабет Тейлор.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Посміхатися.

– Ваше улюблене слово?

– Кохання.

– Чим ви зобов'язані вашим батькам?

– Життям.

– Ваше найбільше розчарування?

– Зрада.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Народження дитини.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Не пам'ятаю.

– Яка незначна річ могла б поліпшити ваше життя?

– Обійми.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Без телефону.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Працелюбність і терпіння.

– Який урок життя вважаєте найважливішим?

– Саме життя і є урок.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

- Тут.