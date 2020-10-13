Кохання, темрява та зрада: Ані Лорак у ТаблоID-бліц розказала про найважливіше

Співачка Ані Лорак у свої 42 роки пережила зраду, розлучення, смерть брата, народження дитини та ще багато різних щасливих і важких моментів.
Чого вона боїться, без чого не може жити, та що вважає своїм найбільшим досягненням - Кароліна розказала у бліц-інтерв’ю ТаблоID.
– Коли ви були найщасливішою?
– Сьогодні.
– Ваш найбільший страх?
– Темрява.
– Можете назвати найбільш ранній спогад про себе?
– Мені чотири роки, і я вперше співаю з моїм старшим братом, який акомпанував мені на гітарі.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– В такі миті, коли згадала, що забула сказати "дякую", або привітати дорогу мені людину з Днем народження, наприклад. Нема можливості перемотати час, але іноді краще пізно, ніж ніколи.
– Що вам найбільше подобається в своїй зовнішності? І що не подобається?
– Все. Нічого (сміється).
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Мого брата.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Елізабет Тейлор.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Посміхатися.
– Ваше улюблене слово?
– Кохання.
– Чим ви зобов'язані вашим батькам?
– Життям.
– Ваше найбільше розчарування?
– Зрада.
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– Народження дитини.
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– Не пам'ятаю.
– Яка незначна річ могла б поліпшити ваше життя?
– Обійми.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Без телефону.
– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?
– Працелюбність і терпіння.
– Який урок життя вважаєте найважливішим?
– Саме життя і є урок.
– Де б ви хотіли бути прямо зараз?
- Тут.