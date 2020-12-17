"НеАнгел" Віка у бікіні вигнулася з патріотичним Кешею на дубайському пляжі

Співачка Вікторія Сміюха з дуету "НеАнгели" продовжує дратувати мережу своїми фотографіями з Дубая.

Раніше Віка позувала з мамою, а цього разу знайшла собі компанію цікавіше.

"Увага, перевірка на патріотичність! Що першим ви побачили на фото? І якщо це папуга з забарвленням синьо-жовтого прапора України - бінго - ви перемогли!", - написала співачка та виклала кілька фото з великим яскравим Кешею.

Віка побачила у папузі кольори українського стягу

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"Якби в Дубай частіше прилітали наші земляки, цілком можливо, що мені вдалося б поспілкуватися з птахом щирою та рідною. Займуся цим під час наступної поїздки", - пообіцяла Віка.

І потім її було вже не зупинити

До речі, днями співачка святкувала в Дубаї свій 35-й День народження

Нагадаємо, у жовтні Вікторія відпочивала у турецькому Кемері.