Козловський на відпочинку показав тіло та поцілунок зі "сфінктером"
Четвер, 17 грудня 2020, 18:04
Оскільки у грудні 2020-го в зірок не дуже складається з виступами на корпоративах, співак Віталій Козловський спокійно гайнув собі на відпочинок.
35-річний артист у Єгипті ніжиться на пляжі та оглядає місцеві цікавинки. І робить фото на згадку.
"Сфінкс! Або як його в народі дехто обзиває, Сфінктер!", - похвалився Віталік.
Нагадаємо, перед минулим локдауном Козловський накупив стільки гречки, що йому, мабуть, вистачить її й на наступний.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії