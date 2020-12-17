Козловський на відпочинку показав тіло та поцілунок зі "сфінктером"

17 грудня 2020, 18:04

Оскільки у грудні 2020-го в зірок не дуже складається з виступами на корпоративах, співак Віталій Козловський спокійно гайнув собі на відпочинок.

35-річний артист у Єгипті ніжиться на пляжі та оглядає місцеві цікавинки. І робить фото на згадку.

"Сфінкс! Або як його в народі дехто обзиває, Сфінктер!", - похвалився Віталік.

 
"Сфінктер" і Віталік
фото з instagram козловського

 
Співак зізнався, що давно мріяв побачити єгипетські піраміди
 
Козловський творчо підійшов до фото з відпустки
 
 
 
І як же без фото з пляжу
 

Нагадаємо, перед минулим локдауном Козловський накупив стільки гречки, що йому, мабуть, вистачить її й на наступний.


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