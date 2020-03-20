Козловський на карантині показав, як цілує стрижену кицьку
20 березня 2020, 17:29
Співак Віталій Козловський, який, як і багато хто з нас, сидить удома на карантині, розважає себе танцями. Причому з волохатою дамою.
Відео зі своєю кішкою, яку він ще й цілує, артист поділився в Instagram.
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Нагадаємо, Віталік встиг закупитися гречкою.
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