Козловський на карантині показав, як цілує стрижену кицьку

Співак Віталій Козловський, який, як і багато хто з нас, сидить удома на карантині, розважає себе танцями. Причому з волохатою дамою.

Відео зі своєю кішкою, яку він ще й цілує, артист поділився в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 19 Мар 2020 в 8:44 PDT

Нагадаємо, Віталік встиг закупитися гречкою.

Віталік карантинить зі смаком

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