Камалія в хутрі відкрила з доньками сезон на льоду. ВІДЕО

Вівторок, 22 грудня 2020, 14:24

Співачка Камалія показала, як вони з чоловіком та двома доньками відволікаються від поганих думок та новин.

Дівчатка відкрили сезон на київській ковзанці, а татко їх знімав на відео та радів успіхам.

Камалія побажала усім здоров’я та відчуття сили духу у ці непрости часи.

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Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

 
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Нагадаємо, у листопаді Камалія і Захур літали до Німеччини на діагностику після коронавірусу


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