Камалія в хутрі відкрила з доньками сезон на льоду. ВІДЕО

Співачка Камалія показала, як вони з чоловіком та двома доньками відволікаються від поганих думок та новин.

Дівчатка відкрили сезон на київській ковзанці, а татко їх знімав на відео та радів успіхам.

Камалія побажала усім здоров’я та відчуття сили духу у ці непрости часи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Камалія з Арабеллою та Мірабеллою уже готові до новорічних свят

Нагадаємо, у листопаді Камалія і Захур літали до Німеччини на діагностику після коронавірусу.