Камалія в хутрі відкрила з доньками сезон на льоду. ВІДЕО
Вівторок, 22 грудня 2020, 14:24
Співачка Камалія показала, як вони з чоловіком та двома доньками відволікаються від поганих думок та новин.
Дівчатка відкрили сезон на київській ковзанці, а татко їх знімав на відео та радів успіхам.
Камалія побажала усім здоров’я та відчуття сили духу у ці непрости часи.
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Нагадаємо, у листопаді Камалія і Захур літали до Німеччини на діагностику після коронавірусу.
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