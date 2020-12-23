Нікітюк у чорній мінісукні похвалилася святковою оселею і довжелезними ногами

Телеведуча Леся Нікітюк нарешті знайшла час та прикрасила свій дім до новорічних свят.

Як і всі пристойні блогери, Леся вбралася у гарну сукню, сфотографувалася коло ялинки та виклала фото в Instagram.

"Шалена Лесяантриця вже прикрасила будинок, і сама прикрасилася", - пожартувала Нікітюк.

Ялинка і діди морози блякнуть поряд із ногами Лесі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Нащодавно деякі селебріті підбурювали Нікітюк піти у наступний сезон шоу "Холостяка", але Леся поки не озвучувала свої наміри.