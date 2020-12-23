Нікітюк у чорній мінісукні похвалилася святковою оселею і довжелезними ногами
Середа, 23 грудня 2020, 11:00
Телеведуча Леся Нікітюк нарешті знайшла час та прикрасила свій дім до новорічних свят.
Як і всі пристойні блогери, Леся вбралася у гарну сукню, сфотографувалася коло ялинки та виклала фото в Instagram.
"Шалена Лесяантриця вже прикрасила будинок, і сама прикрасилася", - пожартувала Нікітюк.
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Нащодавно деякі селебріті підбурювали Нікітюк піти у наступний сезон шоу "Холостяка", але Леся поки не озвучувала свої наміри.
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