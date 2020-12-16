Лесю – в "Холостячки": Полякова з Остапчуком підбурюють Нікітюк піти на телешоу
Уже цієї п’ятниці, 18-го грудня відбудеться фінал телешоу "Холостячка". Актриса Ксенія Мішина нарешті визначиться, кому віддасть своє серце.
А поки заінтриговані фанати чекають на розв’язку, у мережі вже обирають наступну "Холостячку". І однією з головних претенденток на цю роль є телеведуча Леся Нікітюк.
Причому, навіть зіркові колеги Лесі підбурюють її на участь у мегапопулярному нині шоу.
Співачка Оля Полякова у своїх сторіс зізналася, що подивилася весь сезон "Холостячки" і їй сподобалося.
"У природі так повинно бути: чоловіки мають битися за одну самицю. Тому "Холостячка" - це добре! Леська Нікітюк, ти маєш бути наступною", - заявила Оля.
Так само кандидатуру Нікітюк підтримали і Володимир із Христиною Остапчуки.
Сама Леся поки нічого не коментувала з приводу своєї можливої участі у шоу. Зате раніше вона розказувала, які чоловіки їй подобаються.
Фото з Instagram
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