Ярославська в білому купальнику похвалилася 61-річним чоловіком у плавках
24 грудня 2020, 11:20
Харківське подружжя Олександр та Марина Ярославські напередодні новорічних свят влаштували собі пляжні канікули на Мальдівах.
34-річна Марина виставила у сторі фото в купальнику зі своїм 61-річним чоловіком у плавках. І варто сказати, що Ярославський виглядає підтягнутим і моложавим, до пари своїй жінці-моделі.
До слова, вдома на Ярославських чекає уже прикрашена ялинка.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії