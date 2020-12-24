Ярославська в білому купальнику похвалилася 61-річним чоловіком у плавках

Харківське подружжя Олександр та Марина Ярославські напередодні новорічних свят влаштували собі пляжні канікули на Мальдівах.

34-річна Марина виставила у сторі фото в купальнику зі своїм 61-річним чоловіком у плавках. І варто сказати, що Ярославський виглядає підтягнутим і моложавим, до пари своїй жінці-моделі.

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До слова, вдома на Ярославських чекає уже прикрашена ялинка.

Фото з Instagram