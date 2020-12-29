Дімопулос, Бейліна і Терехова влаштували собі передноворічний дівич-вечір

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:29

Подружки Санта Дімопулос, Алла Григор’єва-Бейліна і Тетяна Терехова завели собі нову традицію.

Дівчата вирішила провести старий рік у дівочій компанії в одному з модних столичних ресторанів.

Красуні попивали шампанське та викладали сторіс у мережу.

 
Таня, Алла і Санта погуляли на дівоч-вечорі перед Новим роком
 
 
Дочка депутата Анрія Деркача, телеведуча Терехова ще й попозувала на сходах ресторану 
 
У Тетяни, як відомо, двоє дітей від Івана Литвина 

Фото з Instagram

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