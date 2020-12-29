Дімопулос, Бейліна і Терехова влаштували собі передноворічний дівич-вечір
Вівторок, 29 грудня 2020, 11:29
Подружки Санта Дімопулос, Алла Григор’єва-Бейліна і Тетяна Терехова завели собі нову традицію.
Дівчата вирішила провести старий рік у дівочій компанії в одному з модних столичних ресторанів.
Красуні попивали шампанське та викладали сторіс у мережу.
Фото з Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дімопулос у червоному бікіні показала сімейну ідилію на дубайському пляжі
Праця, шалена конкуренція, жодного фотошопу: Григор'єва обурилася, що її записали в Insta-моделі
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії