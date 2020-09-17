Праця, шалена конкуренція, жодного фотошопу: Григор'єва обурилася, що її записали в Insta-моделі

Модель Алла Григор'єва-Бейліна вирішила розповісти про те, наскільки це, всупереч уявленням багатьох людей, непроста професія. Досвід та успіх дуже тяжко дісталися красуні.

Алла, обурена тим, що професійну модель нині рівняють із Insta-моделлю, присвятила емоційний допис у Instagram своїм колегам.

"Instagram розмив поняття "моделінгу": вродлива дівчина з хорошим фото? Модель! Блогер? Модель! Цей тренд позначається на роботі професіоналів - часто бренди надають перевагу не їм, а просто медійним обличчям. Не можу сказати, що мені подобається ця ситуація", - зізналася Григор'єва.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alla Grigorjeva-Beylina (@allagrigorjeva_beylina) 16 Вер 2020 р. о 11:59 PDT

"Наша професія вимагає певних навиків, готовності працювати добами в різних умовах. І Instagram не про це! У нас була праця, шалена конкуренція, кастинги з ранку до ночі з неймовірно тяжким буком (портфоліо). І жодного фотошопу - вибирають наживо, ноги не витягнеш, очі не збільшиш! Ми переживали злети і падіння, ридали від утоми, але щойно було затишшя - ридали від нестачі роботи", - поділилася вона.

Алла вирішила розказати, як довго і важко вона йшла до успіху

Як розповіла Алла, її зачепила історія, розказана знайомою. Та почула розмову двох юних дівчат, які між собою відгукувалися про Григор'єву як про "модель в інсті, чиюсь дружину".

"Рідні мої, поки ви у перший клас ішли, я в 14 років полетіла працювати в Японію. Вставала в 3 ранку, працювала з одним вихідним та заробляла свої перші гроші!", - наголосила модель.

Не Григор'єва "чиясь дружина", а ресторатор Михайло Бейлін - чоловік відомої моделі

Як пригадала Алла, лише потім був Мілан, Париж, Лондон та Нью-Йорк, співпраця з усесвітньо відомими брендами та зйомки для культових глянців.

"Так, світ змінюється, але досвід - це суперсила, вона ніде не дінеться. Точно знаю, що, щойно вмикаються об'єктиви - ми дамо фору будь-якій Insta-моделі", - підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно Алла розказувала, як важливо змалечку виховувати дівчат упевненими в собі.