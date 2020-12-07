Дімопулос у червоному бікіні показала сімейну ідилію на дубайському пляжі
Понеділок, 7 грудня 2020, 16:46
Черговий сезон шоу "Танці з зірками" вже у минулому, тож його переможниця Санта Дімопулос може нарешті відпочити і побути з родиною.
Але холодний Київ артистку, вочевидь, на влаштовує, тому разом із чоловіком і донькою вона чкурнула до спекотних Арабських Еміратів.
Відпустка Санти тільки-но почалася, а вона вже показала кілька кадрів з дубайського пляжу.
Нагадаємо, Дімопулос казала ТаблоID, що "Танці" заважали їй займатися сексом з чоловіком так часто, як їм хотілося б. Зате тепер подружжя начебто нічого не заважає.
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