Бевза на Занзибарі наробила фото в купальниках та показала фемілі-лук з Омеляном і дітьми

Колишній міністр Володимир Омелян разом із дружиною-дизайнеркою та двома дітьми влаштували собі канікули у далекій Танзанії.

Там подружжя насолоджується білим пісочком, океаном, знайомиться з місцевими та відвідують пам’ятки.

А Світлана ще й позує в купальниках, демонструючи тендітну фігуру у мережі.

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Коли твоя мама дизайнерка і може пошити тобі купальник під колір свого

Love is лежати на його ногах замість подушки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

Нагадаємо, друга дитина Омеляна і Бевзи, донька Анна народилася два роки тому в Америці.