Бевза на Занзибарі наробила фото в купальниках та показала фемілі-лук з Омеляном і дітьми

Вівторок, 29 грудня 2020, 15:00

Колишній міністр Володимир Омелян разом із дружиною-дизайнеркою та двома дітьми влаштували собі канікули у далекій Танзанії.

Там подружжя насолоджується білим пісочком, океаном, знайомиться з місцевими та відвідують пам’ятки.

А Світлана ще й позує в купальниках, демонструючи тендітну фігуру у мережі.

 
А пам'ятаєте, як три роки тому тоді ще міністр Омелян звітував про свій відпочинок у Туреччині?
 
Коли твоя мама дизайнерка і може пошити тобі купальник під колір свого 
 
 
Love is лежати на його ногах замість подушки 
 
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Публикация от Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

Нагадаємо, друга дитина Омеляна і Бевзи, донька Анна народилася два роки тому в Америці. 


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