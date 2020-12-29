Бевза на Занзибарі наробила фото в купальниках та показала фемілі-лук з Омеляном і дітьми
29 грудня 2020, 15:00
Колишній міністр Володимир Омелян разом із дружиною-дизайнеркою та двома дітьми влаштували собі канікули у далекій Танзанії.
Там подружжя насолоджується білим пісочком, океаном, знайомиться з місцевими та відвідують пам’ятки.
А Світлана ще й позує в купальниках, демонструючи тендітну фігуру у мережі.
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Нагадаємо, друга дитина Омеляна і Бевзи, донька Анна народилася два роки тому в Америці.
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