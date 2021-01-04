Тіна Кунакі в купальнику осідлала 54-річного Касселя

Французький актор Венсан Кассель у свої 54 роки має підтягнуте та м'язисте тіло, зокрема міцний поперек. Він легко витримує на ньому свою кохану дружину, Тіну Кунакі.

Серією грайливих світлин із відпочинку в Ріо-де-Жанейро голуб'ята поділилися в Instagram.

23-річна Тіна видерлася на свого чоловіка

Парочка поділилася кадрами з бразильського відпочинку

54-річний Венсан - той іще пустун

Нагадаємо, Тіна вийшла за ексчоловіка Моніки Белуччі в 2018-му році. Молода наречена була в білосніжній сукні зі сміливим декольте, а її обранець - у білому костюмі та сорочці кольору лаванди.

Фото з Instagram Кунакi та Касселя

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