Тіна Кунакі в купальнику осідлала 54-річного Касселя
4 січня 2021, 17:00
Французький актор Венсан Кассель у свої 54 роки має підтягнуте та м'язисте тіло, зокрема міцний поперек. Він легко витримує на ньому свою кохану дружину, Тіну Кунакі.
Серією грайливих світлин із відпочинку в Ріо-де-Жанейро голуб'ята поділилися в Instagram.
Нагадаємо, Тіна вийшла за ексчоловіка Моніки Белуччі в 2018-му році. Молода наречена була в білосніжній сукні зі сміливим декольте, а її обранець - у білому костюмі та сорочці кольору лаванди.
Фото з Instagram Кунакi та Касселя
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