Тіна Кунакі в самих трусиках показалася в чорно-білому фотосеті

Понеділок, 11 січня 2021, 16:00

Французька модель Тіна Кунакі, котра розпочала рік із пляжного релаксу в Бразилії, вже встигла й попрацювати. Красуня-дружина актора Венсана Касселя попозувала Маріо Тестіно.

Стильними кадрами фотограф поділився в мережі, назвавши Тіну "неймовірною".

 
Такою побачив Кунакі легендарний Маріо Тестіно
фото з instagram тестіно
 

Сама ж Кунакі продовжує ділитися фотографіями з відпустки, куди брала з собою чимало купальників, один красивіший за інший.

 
Дружина Венсана Касселя любить постити свої фото в купальниках
фото з instagram кунакі
 
Разом із чоловіком модель відпочивала в Ріо-де-Жанейро
 

Нагадаємо, в подружжя є півторарічна донечка Амазоні, але Тіна з Венсаном поки ховають її від публіки. Зате модель нещодавно показала своє селфі з однією з падчерок.


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