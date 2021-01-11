Тіна Кунакі в самих трусиках показалася в чорно-білому фотосеті
Понеділок, 11 січня 2021, 16:00
Французька модель Тіна Кунакі, котра розпочала рік із пляжного релаксу в Бразилії, вже встигла й попрацювати. Красуня-дружина актора Венсана Касселя попозувала Маріо Тестіно.
Стильними кадрами фотограф поділився в мережі, назвавши Тіну "неймовірною".
Сама ж Кунакі продовжує ділитися фотографіями з відпустки, куди брала з собою чимало купальників, один красивіший за інший.
Нагадаємо, в подружжя є півторарічна донечка Амазоні, але Тіна з Венсаном поки ховають її від публіки. Зате модель нещодавно показала своє селфі з однією з падчерок.
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