Тіна Кунакі в самих трусиках показалася в чорно-білому фотосеті

Французька модель Тіна Кунакі, котра розпочала рік із пляжного релаксу в Бразилії, вже встигла й попрацювати. Красуня-дружина актора Венсана Касселя попозувала Маріо Тестіно.

Стильними кадрами фотограф поділився в мережі, назвавши Тіну "неймовірною".

Такою побачив Кунакі легендарний Маріо Тестіно фото з instagram тестіно

Сама ж Кунакі продовжує ділитися фотографіями з відпустки, куди брала з собою чимало купальників, один красивіший за інший.

Дружина Венсана Касселя любить постити свої фото в купальниках фото з instagram кунакі

Разом із чоловіком модель відпочивала в Ріо-де-Жанейро

Нагадаємо, в подружжя є півторарічна донечка Амазоні, але Тіна з Венсаном поки ховають її від публіки. Зате модель нещодавно показала своє селфі з однією з падчерок.