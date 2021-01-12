Лайфхак після свят: Нікітюк у спідньому показала, як їй роблять талію. ВІДЕО

Багатьох із нас, хто на свята завзято налягав на олів'є, спіткала розплата в вигляді додаткових сантиметрів на талії. На щастя, є телеведуча Леся Нікітюк, яка знає, що робити.

Лайфхак, за допомогою своєї візажистки Олі, вона продемонструвала в Instagram.

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Деякі підписники Лесі зізналися, що і їм зараз конче необхідна така Оля.

Нагадаємо, торік Нікітюк практикувала модне інтервальне голодування та хвалилася результатами.

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