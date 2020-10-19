Нікітюк 33: в якому віці Леся заробила перші гроші та за що потрапила в СІЗО

Телеведуча Леся Нікітюк святкує свій 33-тій день народження. У своєму Instagram зірка виклала святкову світлину, на якій вона у віночку, блузі з голими плечима та коротеньких шортах.

"Одягла віночок, сіла на стільчик і чекаю привітань😁 Я дякую Богу за можливості і реалізацію! Дякую батькам за свій оптимізм) дякую друзям за те що ви є", - написала білявка.

Леся святкує день народження фото з instagram нікітюк

А кілька цікавих фактів зі свого життя іменинниця розказала "Новому каналу". Виявляється, колись Лесі довелося сидіти в слідчому ізоляторі.

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"Подруга привезла мені з-за кордону рисове борошно. Насипала його у прозорий пакетик, на два тижні вистачило б. І я пішла з ним по центру, (по) Хмельницького. Дійшла до зупинки, а там така черга на маршрутку, думаю: "Пройдуся трохи далі, вже там сяду, доїду додому". І хіба не зрозуміло було, що у мене в руках рисове борошно? От міліціонерам – ні", - поділилася Нікітюк.

"Вони підійшли до мене й запитали: "Дівчинко, а що це в тебе таке?" Я кажу: "Борошно". Вони почали реготати, запитали, мовляв, чому не в закритому пакеті несу. Все-таки забрали мене в відділку, де я просиділа до приходу батьків", - пригадала телезірка.

У Нікітюк було "кримінальне минуле"

Зі слів Лесі, в юності вона мріяла стати моделлю. А ще - мати змогу витрачати гроші на дорогі та красиві речі. Остання її мрія таки здійснилася.

"У дитинстві я постійно чула від мами фразу (як і більшість, напевно): "Це дуже дорого". Ми могли годинами ходити й шукати, де дешевше. І відтоді поставила собі за мету – жити краще. Перші свої гроші заробила у 12 років. Зараз найбільше витрачаю, мабуть, на білизну та туфлі. За останні готова віддати близько тисячі доларів за пару. Але ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше. А найдорожча покупка в моєму житті – це, звісно, автомобіль", - розказала вона.

Нагадаємо, раніше Нікітюк розповідала, що в неї була "дошка бажань", і майже все, чого їй хотілося, здійснилося. От лише дівчиною Володимира Кличка вона поки що не стала.

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