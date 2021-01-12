"Наді мною не владний закон тяжіння": Горбачова на Балі вирішила показати свої маленькі цицьки

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, Ольга Горбачова показалася в купальнику під час відпочинку на Балі. Але не просто так.

39-річна співачка вирішила підняти тему маленьких грудей та, на власному прикладі, продемонструвати їхні переваги.

На такий допис Олю надихнули коментарі до попереднього. Одна з підписниць узялася докоряти їй, мовляв, непристойно на людях з'являтися без ліфчика, хоча Горбачовій туди й "нема чого покласти".

Оля не приховує, що спокійно обходиться без бюстгальтера фото з instagram горбачової

"Мені тут пишуть, що коли в топік нема чого покласти, то і нема чого таке показувати... Навіть не знаю, що непристойніше. Писати коменти, засуджувати, мати невеликі груди або їх показувати. Груди, мабуть, і правда показувати непристойно. Але я покажу, щоби ви не задували собі кулі та не гробили здоров'я. А просто лікували комплекси", - написала Горбачова.

Співачка радіє тому, що над її бюстом не владний закон тяжіння.

Пристойно чи непристойно?

"Оскільки йому нема над чим бути владним! Хіба що над носом. Але я впевнена, що це - побічний ефект мого нового прізвища NIKITINA", - пожартувала вона.

"А ще без макіяжу з дому виходити після 40 непристойно. Так вважає моя мама. І настав момент, коли я погодилася з нею. Але поки, мамо, ти ж бачиш, я - вдома. Намазала на обличчя та тіло все найкраще з чакральної косметики і тримаюся без кремів, ботоксу, уколів краси та запасних грудей", - наголосила дружина продюсера.

Дружина Нікітіна запевняє, що тримається без ботоксу та уколів краси

Оля додала, що от їсти після 40 років таке, як у неї на плавучій таці - справді непристойно. Щоправда, в сторі зірка зізналася, що позичила наїдки для кадру в своїх із Юрієм доньок.

Нагадаємо, влітку Горбачова вчила підписниць бодіпозитиву. Зірка погладшала на 5 кіло і тішилася зі своїх "округлостей".

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