"Наді мною не владний закон тяжіння": Горбачова на Балі вирішила показати свої маленькі цицьки
Дружина продюсера Юрія Нікітіна, Ольга Горбачова показалася в купальнику під час відпочинку на Балі. Але не просто так.
39-річна співачка вирішила підняти тему маленьких грудей та, на власному прикладі, продемонструвати їхні переваги.
На такий допис Олю надихнули коментарі до попереднього. Одна з підписниць узялася докоряти їй, мовляв, непристойно на людях з'являтися без ліфчика, хоча Горбачовій туди й "нема чого покласти".
"Мені тут пишуть, що коли в топік нема чого покласти, то і нема чого таке показувати... Навіть не знаю, що непристойніше. Писати коменти, засуджувати, мати невеликі груди або їх показувати. Груди, мабуть, і правда показувати непристойно. Але я покажу, щоби ви не задували собі кулі та не гробили здоров'я. А просто лікували комплекси", - написала Горбачова.
Співачка радіє тому, що над її бюстом не владний закон тяжіння.
"Оскільки йому нема над чим бути владним! Хіба що над носом. Але я впевнена, що це - побічний ефект мого нового прізвища NIKITINA", - пожартувала вона.
"А ще без макіяжу з дому виходити після 40 непристойно. Так вважає моя мама. І настав момент, коли я погодилася з нею. Але поки, мамо, ти ж бачиш, я - вдома. Намазала на обличчя та тіло все найкраще з чакральної косметики і тримаюся без кремів, ботоксу, уколів краси та запасних грудей", - наголосила дружина продюсера.
Оля додала, що от їсти після 40 років таке, як у неї на плавучій таці - справді непристойно. Щоправда, в сторі зірка зізналася, що позичила наїдки для кадру в своїх із Юрієм доньок.
Нагадаємо, влітку Горбачова вчила підписниць бодіпозитиву. Зірка погладшала на 5 кіло і тішилася зі своїх "округлостей".
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