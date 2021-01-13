Дочка Фукса в хутрі показала "свою" Москву та височезні троянди
Середа, 13 січня 2021, 16:35
25-річна дочка харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія похвалилася букетом троянд заввишки з себе.
Судячи зо всього, їх вона отримала у Москві, звідки напередодні постила фото.
Дівчина, як відомо, живе між Лондоном та Москвою, як і її мама Тетяна. Настя має сина від свого ексчоловіка, ліванського мільйонера.
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