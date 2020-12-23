Фукс розповів, кому дістанеться спадок Кернеса, та про його 11-річну доньку

Бізнесмен та близький друг померлого мера Харкова Геннадія Кернеса, Павло Фукс підтвердив, що окрім трьох синів у покійного також є 11-річна дочка, яка живе в Лондоні.

А ще в інтерв’ю "Стране" Фукс розказав, як Кернес розподілив свій спадок.

"На першому місці Оксана і Родіон (Гайсинські – ред..), які були поруч з ним до останньої хвилини життя. Потім Кирило і Данило (два рідні сини Кернеса – ред..), - сказав Фукс.

Кернес зі своїми синами: Родіон (син Оксани Гайсинської, якого Кернес вважав своїм) та його рідні сини Кирило і Данило

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На уточнення, чи справді Родіон був улюбленцем тата, бізнесмен зазначив:

"Він говорив, що Родіон його любить більше за всіх. Родіон від нього не відходив".

Це фото Родіон запостив у мережу в день смерті Кернеса

Оксана Гайсинська була поруч до останньої хвилини

Про дочку Кернеса інформації у пресі не було, але її існування Фукс підтвердив.

"Їй 11 років. Звуть Соня. Вона живе зі своєю мамою в Лондоні. Сини Кернеса підтримують з нею взаємини. Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона його бачила хворим. Вона на нього дуже схожа - просто копія! І зовні, і за характером", - розказав друг покійного Геннадія Адольфовича.

Нагадаємо, окрім 4-х дітей, у Кернеса залишилося четверо онуків.

Фото з Instagram