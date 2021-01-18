Лорак пораділа морозній прогулянці "улюбленим Києвом". ФОТО

Понеділок, 18 січня 2021, 09:55

Минулими вихідними у центрі столиці можна було зустріти співачку Ані Лорак, яка вряди-годи завітала до Києва.

Кароліна проїхалася на авто центральними вулицями та пройшлася і пофотографувалася у Пасажі.

"Ох і мороз сьогодні❄. Але прогулянка улюбленим Києвом все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою та чудовою", - написала Лорак у своєму Instagram.

 
Судячи з пакетика, Кароліна щось купила в одному з бутиків 
 
 
Востаннє Лорак постила фото з Києва ще у жовтні 2019-го 

Нагадаємо, нещодавно Кароліна ошелешила фанів своїм сивим блондом. 

Фото з Instagram


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