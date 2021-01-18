Лорак пораділа морозній прогулянці "улюбленим Києвом". ФОТО
Понеділок, 18 січня 2021, 09:55
Минулими вихідними у центрі столиці можна було зустріти співачку Ані Лорак, яка вряди-годи завітала до Києва.
Кароліна проїхалася на авто центральними вулицями та пройшлася і пофотографувалася у Пасажі.
"Ох і мороз сьогодні❄. Але прогулянка улюбленим Києвом все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою та чудовою", - написала Лорак у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Кароліна ошелешила фанів своїм сивим блондом.
Фото з Instagram
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії