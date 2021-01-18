Лорак пораділа морозній прогулянці "улюбленим Києвом". ФОТО

Минулими вихідними у центрі столиці можна було зустріти співачку Ані Лорак, яка вряди-годи завітала до Києва.

Кароліна проїхалася на авто центральними вулицями та пройшлася і пофотографувалася у Пасажі.

"Ох і мороз сьогодні❄. Але прогулянка улюбленим Києвом все-таки відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою та чудовою", - написала Лорак у своєму Instagram.

Судячи з пакетика, Кароліна щось купила в одному з бутиків

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Нагадаємо, нещодавно Кароліна ошелешила фанів своїм сивим блондом.

Фото з Instagram