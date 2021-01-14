Лорак ошелешила фанів "сивим" блондом. ФОТО
Четвер, 14 січня 2021, 10:18
Співачка Ані Лорак вирішила поекспериментувати з кольором волосся. Себе біляво-сиву вона продемонструвала у Instagram, запитавши думки фанів.
На жаль чи на щастя, Кароліна поки не перефарбувалася, а просто приміряла перуку.
Нагадаємо, торік співачка жалілася, що з віком їй стає дедалі складніше підтримувати стрункість фігури.
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