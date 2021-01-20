Сальма Хаєк у купальнику показала себе в медитації. ФОТО

Середа, 20 січня 2021, 11:01

Мексиканська акторка Сальма Хаєк терпіти не може займатися спортом, але любить танці та заспокійливу медитацію.

54-річна зірка показала себе у розслабленій позі та, як завжди, приголомшила шикарною фігурою.

 
"Моємо підтримувати наш спокій", - закликає Хаєк
фото з instagram хаєк 
 
Акторка медитує на лоні природи
 

Нагадаємо, Хаєк не вважає проблемою сивину, а навпаки, пишається нею. А молодість шкіри підтримує за допомогою однієї особливої страви.

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