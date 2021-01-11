Карпати замість Альп: Камалія, Сумська та Ющенки покаталися на лижах у Буковелі

Цієї зими любителям зимових розваг, які звикли до горнолижних курортів Австрії та Франції, довелося задовольнятися вітчизняним Буковелем, де на Різдво катався навіть президент Володимир Зеленський.

Про черги на буколовельські підйомники та захмарні ціни у мережі не написав лише лінивий. Але це не налякало селебріті, а навпаки. Їх у Карпатах зібралося чимало.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Камалія з родиною, Віктор Павлік із вагітною дружиною, Ксенія Мішина, Ганна Різатдінова та багато інших відомих українців постять фото з лижних трас Буковеля.

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"Завдяки коронавірусу, коли для багатьох закриті інші гірськолижні курорти (в Альпах наприклад), ми вирішили відвідати Буковель і були приємно здивовані рівнем послуг, що надаються. Це ще не Європа, але не дуже далеко", - написала у мережі Камалія.

"Розвивається додаткова інфраструктура, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо отримувати послуги світового класу. Але потрібно мати на увазі, що більшість українців не можуть дозволити собі платити ті ціни, які вони ввели в цьому році. Коли в наступному році для українців відкриються інші зимові курорти, буде можливість вибрати кращий курорт з кращими цінами і послугами", - зауважила співачка.

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Актриса Ольга Сумська з родиною традиційно почала канікули у Яремче, а потім подалася кататися на лижах у Буковелі.

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Син експрезидента Андрій Ющенко зі своєю жінкою Оленою теж обрали Карпати замість закордону.

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Гімнастка Ганна Різатдінова каталася на лижах у Буковелі разом з сином Романом ще тиждень тому.

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Майбутні батьки Віктор та Катерина Павліки теж гайнули до Буковеля. Але цього року катається лише Віктор Франкович, а його вагітна жінка просто відпочиває.

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Співачка Аліна Гросу у Буковелі вперше стала на лижі.

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Фото з Instagram