Жінка Тищенка в окулярах за 20 тисяч попозувала в дубайському зоопарку

П'ятниця, 22 січня 2021, 12:02

Дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська нарешті почала викладати фото та відео з їхнього сімейного відпочинку в Дубаї.

Подружжя повезло сина Давида до сафарі-парку, де Алла встигла не лише надивитися на всіляких його мешканців, а й наробити селфі у своїх модних окулярах від Dior.

Фотографіями Барановська ділиться у сторі.

 
Такі окуляри від Dior в мережі коштують 18-20 тисяч гривень, зі знижкою можна знайти і за 17
 
Алла завбачливо наголосила, що ходить лише у ті зоопарки, де тварин тримають у гарних умовах
 
 
 
Заради ще одного селфі можна і ризикнути 
 
 
- Жіночко, то у вас справжній Діор?
- Ображаєш, друже!

Нагадаємо, днями фото Тищенка з дружиною на пляжі потрапили у ЗМІ завдяки пильним туристам


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