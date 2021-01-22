Жінка Тищенка в окулярах за 20 тисяч попозувала в дубайському зоопарку
22 січня 2021, 12:02
Дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська нарешті почала викладати фото та відео з їхнього сімейного відпочинку в Дубаї.
Подружжя повезло сина Давида до сафарі-парку, де Алла встигла не лише надивитися на всіляких його мешканців, а й наробити селфі у своїх модних окулярах від Dior.
Фотографіями Барановська ділиться у сторі.
Нагадаємо, днями фото Тищенка з дружиною на пляжі потрапили у ЗМІ завдяки пильним туристам.
Приєднуйтесь до дискусії