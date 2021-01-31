Без Мендельсона й урочистих промов: Мозгова у річницю згадала, як вагітною виходила за Аксельрода

46-річна продюсерка Олена Мозгова згадала, як 6 років тому вийшла заміж за свого підопічного Девіда Аксельрода, який тоді ще був простим Володимиром Ткаченком.

З нагоди 6-ї річниці заміжжя Мозгова виклала фото з чоловіком та поділилася спогадами про той день.

"6 років тому ми сказали -Так! Було так само сніжно і прохолодно, я тримала простий букет білих, неймовірно ароматних тюльпанів, а Девід тримав мене, було слизько, в животику Соля буцкала мене ніжками і ніби казала - агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось))!", - згадала Олена.

Аксельрод, як відомо, на 9 років молодший за Мозгову

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"Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", - зауважила вона.

Нагадаємо, у липні 2015-го Олена Мозгова оголосила, що в лютому народила третю дочку. Своїм прикладом продюсерка заохочувала жінок не боятися вагітніти після 40 років.

Фото з Instagram