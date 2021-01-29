Мамина розумничка: Мозгова замилувала фото своєї 5-річної доньки від Аксельрода

Продюсерка Олена Мозгова показала, як уже підросла її молодша доня Соломія від співака Девіда Аксельрода. У лютому дівчинці виповниться 6 років, тож, мабуть, вона вже готується піти до школи.

Солю сфотографували якраз за навчальним процесом.

У Соломії татові очі, згодні? фото з instagram мозгової

Як відомо, в Мозгової також є дві дорослі доньки, Зоя та Євгенія, від якої з острахом жде онуків Олександр Пономарьов. Соломію Олена народила в 41 рік і радить усім жінкам не боятися ставати мамами в зрілому віці.

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Олена зі своїми старшими "цукерочками"

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