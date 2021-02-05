Кассель за руку з дружиною та його донька від Белуччі прикрасили обкладинки різних глянців

П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:59

Французький актор Венсан Кассель та його молода дружина, модель Тіна Кунакі разом знялися для обкладинки журналу Madame Figaro.

 
Тіна з Венсаном показали фемілі-лук на обкладинці. До слова, для Madame Figaro неодноразово позувала й Моніка Белуччі 
фото з instagram madame figaro

Не відстає від тата й мачухи 16-річна Дева Кассель - красуню-доньку Моніки Белуччі вже вдруге запросили на обкладинку французького Elle.

 
16-річна Дева Кассель стрімко увірвалася в модельний світ
фото з instagram elle france 

Як відомо, в Тіни з Девою лише сім років різниці. Мачуха і падчерка чудово ладнають і навіть роблять спільні селфі.

 
Трохи ніжних деталей-тізерів із фотосету Кунакі та Касселя
фото з instagram 
 
 

Нагадаємо, молодшій дочці 56-річної Белуччі та 54-річного Касселя, Леоні десять років. Її фото зіркові батьки поки воліють не світити в мережі.

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