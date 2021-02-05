Французький актор Венсан Кассель та його молода дружина, модель Тіна Кунакі разом знялися для обкладинки журналу Madame Figaro.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Kooples Official Paris (@thekooples)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Kooples Official Paris (@thekooples)

Як відомо, в Тіни зі старшою дочкою Венсана, Девою лише сім років різниці. Мачуха і падчерка чудово ладнають і навіть роблять спільні селфі.

Нагадаємо, молодшій дочці 56-річної Белуччі та 54-річного Касселя, Леоні десять років. Її фото зіркові батьки поки воліють не світити в мережі. Жодного разу поки не показували свою спільну доньку Амазоні й Венсан із Тіною.

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