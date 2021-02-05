Кассель за руку з дружиною та його донька від Белуччі прикрасили обкладинки різних глянців
П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:59
Французький актор Венсан Кассель та його молода дружина, модель Тіна Кунакі разом знялися для обкладинки журналу Madame Figaro.
Не відстає від тата й мачухи 16-річна Дева Кассель - красуню-доньку Моніки Белуччі вже вдруге запросили на обкладинку французького Elle.
Як відомо, в Тіни з Девою лише сім років різниці. Мачуха і падчерка чудово ладнають і навіть роблять спільні селфі.
Нагадаємо, молодшій дочці 56-річної Белуччі та 54-річного Касселя, Леоні десять років. Її фото зіркові батьки поки воліють не світити в мережі.
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