Федишин у рожевому капелюсі показала попу в горошок біля пальми
9 лютого 2021, 16:21
Співачка Ірина Федишин продовжує відпочивати у сонячній Домінікані та тішити своїх численних прихильників яскравими світлинами.
Подивившись прогноз погоди в Україні, Іра не придумала нічого кращого, ніж запостити себе в купальнику на тлі лазурового моря.
А ще Федишин показала запальні танці зі своїм чоловіком Віталієм, якому, за її словами, треба худнути.
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Нагадаємо, днями Іра Федишин у Домінікані зустрілася з актрисою Ксенією Мішиною.
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