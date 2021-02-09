Федишин у рожевому капелюсі показала попу в горошок біля пальми

Співачка Ірина Федишин продовжує відпочивати у сонячній Домінікані та тішити своїх численних прихильників яскравими світлинами.

Подивившись прогноз погоди в Україні, Іра не придумала нічого кращого, ніж запостити себе в купальнику на тлі лазурового моря.

Співачка сховала попу у високих ретро-бікіні

А ще Федишин показала запальні танці зі своїм чоловіком Віталієм, якому, за її словами, треба худнути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Нагадаємо, днями Іра Федишин у Домінікані зустрілася з актрисою Ксенією Мішиною.