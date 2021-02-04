Федишин у Домінікані стала на рік старша і показалася в купальнику
Четвер, 4 лютого 2021, 10:58
Співачка Ірина Федишин, котрій 1-го лютого виповнилося 34 роки, гайнула святкувати свій день народження з сім'єю до Домінікани.
Артистка в Instagram показала себе у купальнику на тлі пальм, а раніше - кумедний момент, коли її сюрпризом вітали у ресторані.
"Я якраз щось "наминала"))), коли мене застали зненацька. На відео навіть помітно, як я стараюся естетично щось доїсти", - зізналася Іра.
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Нагадаємо, від чоловіка Віталія, за сумісництвом продюсера, співачка має двох синів.
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