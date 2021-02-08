Мішина та Федишин стрілися в Домінікані та наробили ФОТО

У тому, що світ справді тісний, пересвідчилися співачка Ірина Федишин та акторка Ксенія Мішина. На відпочинку в Домінікані вони виявилися сусідами по готелю.

Звісно ж, жіночки зробили фото на згадку, вдвох та з чоловіками і дітьми.

Федишин та Мішина на відпочинку виявилися сусідами

Нагадаємо, Іра відпочиває з чоловіком Віталієм та синами. А колишня "Холостячка" Ксю - з переможцем телешоу Олександром Еллертом, своїм сином та його донькою.

Зірки мешкають в одному готелі

"...Це була приємна зустріч, ми ближче познайомилися сім’ями. Дуже красива і позитивна пара", - відгукнулася Федишин про Мішину з Еллертом.

Іра продовжує постити гарячі фото себе в купальнику

І Ксю не відстає

В Еллерта хист до фотографування!

Нагадаємо, Новий рік Еллерт та Мішина зустрічали в Карпатах. А Федишин зі своїми хлопцями була там наприкінці січня.

Фото з Instagram Федишин та Мішиної