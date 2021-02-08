Мішина та Федишин стрілися в Домінікані та наробили ФОТО

8 лютого 2021, 16:18

У тому, що світ справді тісний, пересвідчилися співачка Ірина Федишин та акторка Ксенія Мішина. На відпочинку в Домінікані вони виявилися сусідами по готелю.

Звісно ж, жіночки зробили фото на згадку, вдвох та з чоловіками і дітьми.

 
Федишин та Мішина на відпочинку виявилися сусідами

Нагадаємо, Іра відпочиває з чоловіком Віталієм та синами. А колишня "Холостячка" Ксю - з переможцем телешоу Олександром Еллертом, своїм сином та його донькою.


 
Зірки мешкають в одному готелі

"...Це була приємна зустріч, ми ближче познайомилися сім’ями. Дуже красива і позитивна пара", - відгукнулася Федишин про Мішину з Еллертом.

 
Іра продовжує постити гарячі фото себе в купальнику
 
 
І Ксю не відстає
 
В Еллерта хист до фотографування!

Нагадаємо, Новий рік Еллерт та Мішина зустрічали в Карпатах. А Федишин зі своїми хлопцями була там наприкінці січня.

Фото з Instagram Федишин та Мішиної


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