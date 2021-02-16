"З днем народження, сучко": Maruv з наліпками на цицях привітала себе з 30-річчям

Вівторок, 16 лютого 2021, 10:18

15-го лютого співачка Анна Корсун, більше відома як Maruv, відзначала ювілей.

Зірці виповнилося 30 років, і з цієї нагоди вона запостила кілька фото себе у відвертому вбранні.

"Мені сьогодні 30 років, можу собі дозволити. Happy birthday to me, Bitch", - написала іменинниця.

 
Чесно кажучи, ці фото Maruv не здивували, адже у неї майже всі вони такі 
 
А що ж буде, коли Ані виповниться 40... 

Друзі і чоловік влаштували Maruv вечірку з червоним тортом та подарували червоний мотоцикл. 

 
Тепер у Ані є новий залізний кінь 
 
Торт був прикрашений відповідно до іміджу ювілярки :)

Нагадаємо, нещодавно Марув була в Дубаї, де наробила фото у рожевому міні посеред пустелі. 

Фото з Instagram


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