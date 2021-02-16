"З днем народження, сучко": Maruv з наліпками на цицях привітала себе з 30-річчям

15-го лютого співачка Анна Корсун, більше відома як Maruv, відзначала ювілей.

Зірці виповнилося 30 років, і з цієї нагоди вона запостила кілька фото себе у відвертому вбранні.

"Мені сьогодні 30 років, можу собі дозволити. Happy birthday to me, Bitch", - написала іменинниця.

А що ж буде, коли Ані виповниться 40...

Друзі і чоловік влаштували Maruv вечірку з червоним тортом та подарували червоний мотоцикл.

Тепер у Ані є новий залізний кінь

Торт був прикрашений відповідно до іміджу ювілярки :)

Нагадаємо, нещодавно Марув була в Дубаї, де наробила фото у рожевому міні посеред пустелі.

Фото з Instagram