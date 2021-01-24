Maruv у рожевому міні манливо повигиналася серед пустелі

Неділя, 24 січня 2021, 10:58

Співачка Maruv, яка після Туреччини не стала повертатися в українські сніги, а натомість гайнула до Дубаю, захопилася екскурсіями до пустелі.

Там артистка наробила вже кілька серій сексі-світлин та відео. А ще вирішила, що хоче зняти кліп.

 
Maruv та її лук для екскурсії пустелею

"Тізерами" поки можна милуватися в її Instagram.

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Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

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Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Нагадаємо, перед Новим роком Maruv показалася в образі Снігуроньки 18+.

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