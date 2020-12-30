Снігуронька 18+: Maruv у червоному боді та панчішках попозувала коло ялинки
30 грудня 2020, 11:02
Мабуть, багато татусів хотіли б, щоби подарунки їхнім дітям роздавали такі сексі-снігуроньки, як співачка Maruv.
Артистка виклала фото, на якому вона позує в червоному боді, панчохах та капелюсі Санти Клауса.
Але от деякі коментатори не оцінили святковий костюмчик співачки і назвали його несмаком та естетикою вульгарності.
Якщо вам не сподобався червоний образ Maruv, у її арсеналі є ще один - леопардовий з вирізами на сідницях.
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