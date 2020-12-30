Снігуронька 18+: Maruv у червоному боді та панчішках попозувала коло ялинки

Мабуть, багато татусів хотіли б, щоби подарунки їхнім дітям роздавали такі сексі-снігуроньки, як співачка Maruv.

Артистка виклала фото, на якому вона позує в червоному боді, панчохах та капелюсі Санти Клауса.

Але от деякі коментатори не оцінили святковий костюмчик співачки і назвали його несмаком та естетикою вульгарності.

Вульгарно чи еротично?

Схоже на сюжет новорічного дорослого фільму

Якщо вам не сподобався червоний образ Maruv, у її арсеналі є ще один - леопардовий з вирізами на сідницях.

Це, між іншим, костюм із колекції одягу від Maruv

Якщо раптом ви досі не вирішили, у чому зістрічати Новий рік...

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Хороша дівчинка" Maruv знялася в гіпюрі коло ялинки та епатувала росіян стегнами в сіточці

Maruv у боді та легінсах повигиналася з різних ракурсів

Maruv у відео на "сумну пісню" показалася в ліжку з чоловіком і жінкою